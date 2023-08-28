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Giriş Tarihi: 28.8.2023 15:41

Elazığ’da tabelayı çaldılar!

Elazığ’da kimliği belirsiz kişiler, 'Satılık arsa' yazılı tabelayı çaldı. Firma sahibi, hırsızları yakalamak için düğmeye bastı…

Elazığ’da tabelayı çaldılar!

Şaşkına çeviren olay Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir gayrimenkul ofisi tarafından satışa çıkartılan arsaya firma tarafından 'Satılık' tabelası bırakıldı.

Arsa satışı yapıldıktan sonra arsaya gidip tabelayı almak isteyen firma yetkilileri, tabelanın yerinde olmadığını gördü. Firma sahibi Mehmet Emre, ''Bu arsaya satılık tabelası asmıştık. Arsa satışı yapıldı. Sabah tabelamızı almaya gittiğimizde yerinde olmadığını gördük. Kimin neden aldığını bilmiyoruz'' dedi.

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Elazığ’da tabelayı çaldılar!
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