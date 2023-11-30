Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da torbacı operasyonu: 8 gözaltı
Giriş Tarihi: 30.11.2023 13:16 Son Güncelleme: 30.11.2023 13:24

Elazığ’da torbacı operasyonu: 8 gözaltı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da torbacı operasyonu: 8 gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında torbacılara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 8 şüphelinin üst ve ikamet aramasında 176,03 gram metamfetamin, 9,14 gram esrar, 3 extacy, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 fişek, 1 kasatura, 7 sikke ve 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 82 bin 925 Türk lirası, 150 euro ve 2 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Elazığ’da torbacı operasyonu: 8 gözaltı
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