Elazığ’da torbacılık yapan şüpheli yakalanıp adliyeye sevk edildi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sırasında il merkezinde bir ikamete düzenlenen operasyonda 8 kilo 210 gram kubar esrar, 3 kilo toz esrar, 132 gram metamfetamin ve 55 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan M.G. (27) emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.