Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Başyurt köyü mevkiinde kaza meydana geldi. Bingöl'den düğün için Kovancılara gelen A.Ç.'nin kullandığı 23 ADJ 043 plakalı otomobil, dönüş yolunda kontrolden çıkarak Kuşçu Köprüsü'nün demir korkuluklarına çarptı. Kaza sonucu 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken ağır yaralanan sürücü A.Ç. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.