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Giriş Tarihi: 24.5.2024 12:20 Son Güncelleme: 24.5.2024 12:21

Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi de yaralandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Elazığ-Malatya karayolu Karaali köyü mevkinde Z.Ç idaresindeki otomobil ile E.N.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobilde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 30 yaşındaki Hanım Çapkur, olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Çapkur ise otopsi için morga nakledildi. Otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
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