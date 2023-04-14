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Giriş Tarihi: 14.4.2023 06:11

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA
Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Güney Çevre Yolu, AFAD kavşağında meydana geldi. F.K. yönetimindeki 80 ABP 300 TIR ile N.Ö. yönetimindeki 06 FC 1443 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak durabildi.

Kazada sürücü N.Ö. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü N.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
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