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Giriş Tarihi: 16.8.2022 23:43

Elazığ'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA
Elazığ’da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACL 908 plakalı otomobil ile 23 BG 433 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

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Elazığ'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı
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