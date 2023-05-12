Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü
Giriş Tarihi: 12.5.2023 00:12 Son Güncelleme: 12.5.2023 00:52

Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü

Elazığ’da TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü

Kaza akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağında meydana geldi. Muhammed Toprakoğlu (22) idaresindeki motosiklet, Barış Kardaş yönetimindeki 27 BNE 67 plakalı tırın altında kalarak 20 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Toprakoğlu'nun cenazesi itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla çıkartılarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

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Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü
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