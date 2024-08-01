Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların ikamet, araç ve işyeri aramasında, 3 parça halinde toplam 209,47 gram esrar, 10 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 25 adet kartuş, 1 adet çelik yelek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.