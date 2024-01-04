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Giriş Tarihi: 4.1.2024 11:28 Son Güncelleme: 4.1.2024 12:25

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama

Elazığ'da polis ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 1 şüpheli tutuklanırken, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda 4 şüpheli şahsın yapılan üst, ikamet ve işyeri aramasında; 11 parça halinde toplam 245,16 gram esrar, 2 parça halinde 13 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 1 şüpheli şahıs tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama
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