Elazığ’da uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda 4 şüpheli şahsın yapılan üst, ikamet ve işyeri aramasında; 11 parça halinde toplam 245,16 gram esrar, 2 parça halinde 13 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 1 şüpheli şahıs tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.