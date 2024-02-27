Elazığ’da uyuşturucu operasyonu:12 gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 11 şüphelinin ikametlerinde ve uyuşturucu satışı için mesken olarak kullandıkları kulübede yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek, bir miktar metamfetamin ve 131 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satışı için kullanıldığı tespit edilen kulübe, Elazığ Belediyesi görevlilerince yıkımı gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarda 1 şüphelinin üst aramasında 102.8 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.