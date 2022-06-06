Elazığ’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sırasında uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen Ö.Ç. (21) ve A.S. (30) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte onlardan uyuşturucu madde temin eden 2 şahsın yapılan üst aramalarında 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan Ö.Ç. ve A.S. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.