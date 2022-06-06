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Giriş Tarihi: 6.6.2022 16:56 Son Güncelleme: 6.6.2022 18:46

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda torbacılık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sırasında uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen Ö.Ç. (21) ve A.S. (30) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte onlardan uyuşturucu madde temin eden 2 şahsın yapılan üst aramalarında 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan Ö.Ç. ve A.S. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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