Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da uyuşturucu satan bir şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 1.12.2021 10:30 Son Güncelleme: 1.12.2021 10:43

Elazığ'da uyuşturucu satan bir şüpheli tutuklandı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da uyuşturucu satan bir şüpheli tutuklandı

Elazığ'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yapan bir şüpheli tutuklanırken şüpheliden uyuşturucu temin eden 3 kişiye adli işlem yapıldı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında; uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.K.'nın (55) adresine gerçekleştirilen operasyonda; satışa hazırlanmış vaziyette 15 gram toz esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan F.K., tamamlanan işlemlerinin ardından aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, F.K.'dan uyuşturucu madde temin ettikleri belirlenen 3 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

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Elazığ'da uyuşturucu satan bir şüpheli tutuklandı
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