Elazığ’da uyuşturucu satan bir şüpheli tutuklandı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında; uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.K.'nın (55) adresine gerçekleştirilen operasyonda; satışa hazırlanmış vaziyette 15 gram toz esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan F.K., tamamlanan işlemlerinin ardından aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, F.K.'dan uyuşturucu madde temin ettikleri belirlenen 3 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.