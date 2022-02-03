Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 3.2.2022 14:56 Son Güncelleme: 3.2.2022 15:11

Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'da, polis ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken uyuşturucu ticareti yapan toplam 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak şüphelenilen bir aracın durdurularak aranması neticesinde 24.63 gr eroin ele geçirildi. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada ise 5.07 gram metanfetamin, 4.54 gram eroin, 20 adet Suboxone isimli sentetik ecza maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. İ. Ş. (55) ve F. N. Ş. (22) isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Diğer operasyonda ise durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcunun valizinde uyuşturucu madde olduğu şüphesi ile dedektör köpek ALEX ve ekipler tarafından yapılan incelemede 8 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli R. Y. (29) gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
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