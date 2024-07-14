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Giriş Tarihi: 14.7.2024 16:00 Son Güncelleme: 14.7.2024 16:14

Elazığ’da yük treni altında kalan kişi hayatını kaybetti

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde gece saatlerinde bir kişi trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da yük treni altında kalan kişi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Sürek köyünde gece saatlerinde Diyarbakır- Malatya 5323 sefer sayılı trenin makinistleri, bir cismin trenin altında kaldığını fark ederek durumu aynı güzergahta seyir halinde olan diğer trenin makinistlerine bildirdi. Tren belirtilen noktaya geldiğinde tren hattı üzerinde insan uzuvları ile karşılaşan makinistler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahsın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, kimlik tespit çalışmaları ve olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Elazığ’da yük treni altında kalan kişi hayatını kaybetti
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