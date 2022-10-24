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Giriş Tarihi: 24.10.2022 00:25 Son Güncelleme: 24.10.2022 01:57

Elazığ'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Elazığ'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaza Cahit Dalokay Caddesi Asri Mezarlığı önünde meydana geldi. Gökhan Baydemir idaresindeki 23 AE 123 plakalı, Alaaddin Öztürk hakimiyetindeki 23 HF 740 plakalı, İbrahim Bağkesen yönetimindeki 23 ABC 880 plakalı, Onur Buluşlu idaresindeki 23 HE 904 plakalı, Ahmet Uçar yönetimindeki 23 BT 567 plakalı, Şevket Güneş idaresindeki 23 K 2034 plakalı ve Dilan İgit idaresindeki 23 BS 456 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

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Elazığ'da zincirleme kaza: 6 yaralı
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