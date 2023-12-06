Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’daki ‘Cımbız’ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı
Giriş Tarihi: 6.12.2023 11:57 Son Güncelleme: 6.12.2023 12:45

Elazığ’daki ‘Cımbız’ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı

Elazığ’da düzenlenen ‘Cımbız’ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’daki ‘Cımbız’ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10’u tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine, yasal düzenlemeye aykırı faaliyet yürüterek haksız menfaat elde ettikleri ve kamu zararına yol açtıkları tespit edilen çoğunlukla güzellik/bakım merkezi olarak faaliyet yürüten bazı işletmeler, işletme sahipleri ve çalışanları ile bazı kamu görevlilerinin, sadece 2023 yılı içerisinde 7 milyon 400 yüz bin lira kamu zararına sebebiyet verdikleri anlaşıldı.

Operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Elazığ’daki ‘Cımbız’ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı
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