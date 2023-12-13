Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’daki ‘Cımbız’ operasyonunda tutuklu sayısı 12'ye yükseldi
Giriş Tarihi: 13.12.2023 11:01 Son Güncelleme: 13.12.2023 11:12

Elazığ’daki ‘Cımbız’ operasyonunda tutuklu sayısı 12'ye yükseldi

Elazığ’da düzenlenen ‘Cımbız’ operasyonunda serbest bırakılan 2 şüphelinin tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’daki ‘Cımbız’ operasyonunda tutuklu sayısı 12’ye yükseldi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine, yasal düzenlemeye aykırı faaliyet yürüterek haksız menfaat elde ettikleri ve kamu zararına yol açtıkları tespit edilen çoğunlukla güzellik/bakım merkezi olarak faaliyet yürüten bazı işletmeler, işletme sahipleri ve çalışanları ile bazı kamu görevlilerinin, sadece 2023 yılı içerisinde 7 milyon 400 yüz bin lira kamu zararına sebebiyet verdikleri anlaşıldı.

Operasyonda 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Süren soruşturma kapsamında serbest bırakılan 2 şüpheli daha gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Böylece operasyonda tutuklu sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

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Elazığ’daki ‘Cımbız’ operasyonunda tutuklu sayısı 12'ye yükseldi
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