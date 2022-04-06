Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'daki damat dehşetinde adliyeye sevk edilen Fırat Alan tutuklandı
Giriş Tarihi: 6.4.2022 17:29 Son Güncelleme: 6.4.2022 17:37

Elazığ'daki damat dehşetinde adliyeye sevk edilen Fırat Alan tutuklandı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’daki damat dehşetinde adliyeye sevk edilen Fırat Alan tutuklandı

Elazığ'da, kaynanası ve baldızını öldürüp diğer baldızının oğlunu ağır yaralayan Fırat Alan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi, Sebil Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat Alan, kayınvalidesi Zerife Doğan'ın (80) evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Alan, tabanca ile Zerife Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a (60) ateş etti. Seken 3 kurşun evdeki diğer baldızının oğlu 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ'a isabet etti.

Olay yerinden kaçan Fırat Alan, eşi Cemile Alan'ı arayarak,"Annenle kız kardeşini öldürdüm, git evde görürsün" dedi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zerife ve Gülay Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve kızının cansız bedenler otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ali Tayyip Demirbağ ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan ve kalbi duran Demirbağ, doktorların müdahalesi ile yaşama döndürüldü. Çocuğun yoğun bakımda hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Hayatını kaybeden Zerife ve Gülay Doğan için dün Rüstempaşa Camisinde cenaze namazı kılınarak Asri Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Fırat Alan ise dün İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu. Bugün adliyeye sevk edilen Alan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bıçaklandı ve mahallede gezdirildi! Korkunç gerçek: Küçük kıza tacizi engellemek istemiş
Kılıçaslan ailesi o iftarı anlattı: Candan, samimi aileden biri
SON DAKİKA: İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam! İşte otobüs, minibüs, dolmuş, okul servisi ve taksi fiyatları...
Bakan Nebati ve Bakan Varank yerli otomobil Togg'un direksiyonunda! İkili arasındaki bu sözler çok konuşulur
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz gazı için Türkiye'den kritik hamle
Askere yeni haklar
SON DAKİKA: Abdurrahim Albayrak, 'Çok üzgünüm' diyerek Sabah Spor'a konuştu: Listemde çok iyi isimler vardı...
‘Hal’e bir haller oldu! Fiyat farkı 15 katı buldu
"Marmaray’ı çok merak ediyorum" diyen Süperstar Ajda Pekkan'a sürpriz hediye!
Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'daki damat dehşetinde adliyeye sevk edilen Fırat Alan tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA