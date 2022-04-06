Elazığ’daki damat dehşetinde adliyeye sevk edilen Fırat Alan tutuklandı

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi, Sebil Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat Alan, kayınvalidesi Zerife Doğan'ın (80) evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Alan, tabanca ile Zerife Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a (60) ateş etti. Seken 3 kurşun evdeki diğer baldızının oğlu 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ'a isabet etti.

Olay yerinden kaçan Fırat Alan, eşi Cemile Alan'ı arayarak,"Annenle kız kardeşini öldürdüm, git evde görürsün" dedi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zerife ve Gülay Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve kızının cansız bedenler otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ali Tayyip Demirbağ ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan ve kalbi duran Demirbağ, doktorların müdahalesi ile yaşama döndürüldü. Çocuğun yoğun bakımda hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Hayatını kaybeden Zerife ve Gülay Doğan için dün Rüstempaşa Camisinde cenaze namazı kılınarak Asri Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Fırat Alan ise dün İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu. Bugün adliyeye sevk edilen Alan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.