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Giriş Tarihi: 24.2.2022 10:21 Son Güncelleme: 24.2.2022 10:32

Elazığ'daki eski muhtar dosyasında 6 şüpheli tutuklandı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’daki eski muhtar dosyasında 6 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da 5 ay önce kaybolan eski muhtar Muhammet Bahçeci'nin (41) öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kızılay Mahallesi eski muhtarı 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, geçen yıl 18 Ekim'de arkadaşıyla birlikte merkeze bağlı Korucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına, 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin 'kayıp' ihbarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle teknik ve fiziki takip başlattı.

Çalışmanın ardından 13 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Bahçeci'nin, köy yakınlarında araziye gömülen cesedi bulundu. Ceset çıkartılarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden biri serbest bırakılırken 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 şüpheliden 5'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılıp 7'si Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkan 7'i şüphelinden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Elazığ'daki eski muhtar dosyasında 6 şüpheli tutuklandı
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