Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 8.4.2022 16:16 Son Güncelleme: 8.4.2022 16:30

Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’daki silahlı kavgada 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'da dün meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Olay dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi 33. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre S.K., husumetlileri B.B.Y. ve S.C.'nin bulunduğu iş yerine gitti. Bunun üzerine dükkanda tartışma çıktı. B.B.Y.'nin S.K.'ye ateş etmesiyle başlayan silahlı kavgada, S.K. belinden çıkardığı silahla B.B.Y.'yi kafasından yaralarken, S.C. ise silahın kabzası ile darp edildi. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

B.B.Y. olay yerinde hayatını kaybederken yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli S.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kavga anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bugün gözaltı sayısı 2'ye çıkarak şüphelilerinden M.G. ve S.C. bugün adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli S.K. ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
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