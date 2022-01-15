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Giriş Tarihi: 15.1.2022 14:12

Elazığ'daki tefeci operasyonunda 3 tutuklama

DHA
Elazığ’daki tefeci operasyonunda 3 tutuklama

Elazığ merkezli 3 ilde, tefecilere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ merkezli Diyarbakır ve Gaziantep'te, tefecilik yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. (43), Y.Ş. (43) ve H.A. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Elazığ'daki tefeci operasyonunda 3 tutuklama
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