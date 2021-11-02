Elazığ’daki trafik kazasında özel eğitim öğretmeni hayatını kaybetti

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolunda meydana geldi. Ozan Murat Balanur idaresindeki 23 LA 588 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Balanur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Öğretmenin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.