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Giriş Tarihi: 2.11.2021 16:28 Son Güncelleme: 2.11.2021 17:08

Elazığ'daki trafik kazasında özel eğitim öğretmeni hayatını kaybetti

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’daki trafik kazasında özel eğitim öğretmeni hayatını kaybetti

Elazığ'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada özel eğitim öğretmeni Ozan Murat Balanur (29) hayatını kaybetti

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolunda meydana geldi. Ozan Murat Balanur idaresindeki 23 LA 588 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Balanur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Öğretmenin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Elazığ'daki trafik kazasında özel eğitim öğretmeni hayatını kaybetti
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