Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Giriş Tarihi: 1.1.2022 17:11

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

AA
Elazığ’daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satan, kullanan veya bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünden inen İ.T'nin elinde bulunan boyun yastığı içinde 207 gram metamfetamin, bekçilerin şüphe üzerinde durdurdukları S.E'nin üzerinde de 13 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.T. ve S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB-PKK birlikteliğine isyan etti: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ekrem İmamoğlu
Son dakika haberi | Depozito uygulaması bugün başlıyor: İşte depozito ücretleri
İslam’ı teröre böyle alet ettiler! İşte PKK'nın sözde Diyanet İşleri Başkanı
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kanlı bitti: Ekipler gözaltına aldı
TURKOVAC'tan son dakika haberi: Delta Varyantı'na karşı yüzde 100 etkili
Kocasının mezarını açtırıp gerçeği otopside çıkartmıştı, o kadın konuştu: Para ile sustururuz dediler
Kripto para faciasından bir acı haber daha! Eşini öldürüp intihara kalkışmıştı...
Son dakika: Aksaray'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Genç karikatürist Okan Nasuhoğlu helyumla ölmüştü! 'İntihar mı, cinayet mi?' sorusu yanıt buldu
Altın fiyatları için SÜRPRİZ YÜKSELİŞ! Altın gram fiyatı 2022’de yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 31 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA