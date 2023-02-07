Elazığ’dan acı haber! Biri polis memuru 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir bina çöktü. Enkaz altında biri polis 2 kişinin kaldığı öğrenildi. Havanın kararmasına rağmen enkazda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü.

15 saatin ardından ilk olarak polis memuru Halil Baydoğan'ın (52) cansız bedeni çıkartıldı. Ardından 2 çocuk babası Ali Şara'nın (65) cansız bedeni çıkartıldı. Öte yandan şehit polis memuru Baydoğan'ın 2 ay sonra emekli olacağı öğrenildi.