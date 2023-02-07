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Giriş Tarihi: 7.2.2023 04:47 Son Güncelleme: 7.2.2023 04:56

Elazığ'dan acı haber! Biri polis memuru 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ikinci 7.6 şiddetindeki depremin ardından Elazığ’da bir bina çöktü. Tamamlanan çalışmaların ardından polis memuru ve bir şahsın cansız bedenine ulaşıldı

İHA
Elazığ’dan acı haber! Biri polis memuru 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir bina çöktü. Enkaz altında biri polis 2 kişinin kaldığı öğrenildi. Havanın kararmasına rağmen enkazda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü.

15 saatin ardından ilk olarak polis memuru Halil Baydoğan'ın (52) cansız bedeni çıkartıldı. Ardından 2 çocuk babası Ali Şara'nın (65) cansız bedeni çıkartıldı. Öte yandan şehit polis memuru Baydoğan'ın 2 ay sonra emekli olacağı öğrenildi.

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Elazığ'dan acı haber! Biri polis memuru 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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