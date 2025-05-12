Elazığlı vatandaşlar: Artık kan ve gözyaşı olmayacak

PKK terör örgütü, 12. Olağanüstü Kongresi'nde silahlı mücadeleyi sonlandırma ve örgütsel yapıyı feshetme kararı aldı. Bu kararın açıklanması tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da büyük bir sevinçle karşılandı.

Elazığ Eğitim Bir-Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, açıklamasında şunları söyledi, "Bugün gerçekten çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Bölgemizin çoğu yerinde davul zurnalarla kutlama yapılıyor. Yıllardır, hasretle özlemle beklediğimiz gün bugün. Hamdolsun ülkemizde barış geldi. Silahlar susacak, silahlar teslim edilecek ve kardeşlerimizle birlikte Kürt-Türk kardeşliği yeniden pekişecek inşallah. Ülkemizde yıllardır anaların gözyaşı dinmedi sürekli şehitler verdik ve bugün hamdolsun bu haber büyük bir sevinçle karşılandı. Toplumun bütün kesimleri tarafından takdirle karşılanan bir adım oldu. Buna katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Bugüne kadar 2 milyar dolardan fazla ekonomik kaybın yaşandığı ve silahların susmadığı bir dönemden sonra artık ülkemizde kan ve gözyaşı olmayacak"

Vatandaşlardan Umut Gül ise, ''Haberi yeni duydum. Artık annelerimiz ağlamasın. Şehit arkadaşım vardı, annesi yıllarca ağlamıştı. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ülke ekonomimiz için de faydası olur. Allah hayırlı etsin inşallah. Bundan sonra annelerin ağlamaması, insanların acı çekmemesi, ülkede kardeşlik duygusunun gelişmesi çok önemli'' dedi.

Vatandaş Mustafa Yurttaş ise, ''Tunceli'de insanlar korkup yola çıkamıyordu, ticaret olarak, ekonomi olarak zordu. Dışarıdan gelenler acaba doğuya gitsem bir şey olur mu diyordu. Bunun korkusu bitti artık. Bunun bitmesi her iki tarafa da hayırlı oldu. İnşallah Cumhurbaşkanı'mızda daha ileri yerlere götürür. Kültür seviyesi yüksek herkes akıllandı. Herkes biliyor internette neyin ne olduğunu herkes bir şeylerin farkında inşallah bu dış güçleri de yeneriz. Devletimizi, milletimizi en iyi yerlere getiririz'' ifadelerini kullandı.