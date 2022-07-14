"Elbette şehit vereceğiz, bir tane vatanımız var"

FETÖ üyelerinin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Volkan Pilavcı, kardeşi Erkan, yeğeni Elif ve eniştesi Hacı Pilavcı, ellerindeki Türk bayraklarıyla darbecilere karşı durmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı. Beştepe'de helikopterden açılan ateş sonucu Volkan Pilavcı şehit, kardeşi, yeğeni ve eniştesi gazi oldu. Darbecilerin açtığı ateş sonucu 1 oğlunu şehit veren, diğer oğlu ile torunu ve damadı gazi olan Şehit Babası Hikmet Pilavcı, yaptığı açıklamada, evladını çok özlediğini, şehit olarak en büyük mertebeye ulaşan oğlunun acısının, hala dün gibi taze olduğunu söyledi.

"ALLAH O GÜNÜ BİR DAHA YAŞATMASIN"

Baba Pilavcı, 'Darbe oluyor' dediler. Biz bilmiyorduk darbe nedir, nasıl olacak. Oğlum beni aradı. 'baba biz sokaklara çıkıyoruz' dedi. Ondan sonra evlatlarıma ulaşamadım. Saat 02.00'de torunumuz telefonu açtı. İki evladım da o gün vuruldu. Hemen hastanelere gittik. Volkan'ın kimliği yokmuş üzerinde. Bir türlü bulamadık. Şehit evladımı sabaha karşı ancak bulabildik. Morgun önüne şehitlerin fotoğraflarını koymuşlar oradan tanıdık. O günü Allah bir daha yaşatmasın çok acı bir gündü. Hiç unutulmuyor." dedi.





"ŞEHİT BABASI OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUM"

Oğlunun şehadetinin üzerinden 6 yıl geçtiğini ve onu çok özlediğini dile getiren Hikmet Pilavcı, şehit babası olmanın gururunun çok büyük olduğunu ancak acısının da bir o kadar büyük olduğunu ifade etti. Pilavcı, şöyle devam etti: "O hain gecede, bir evladım şehit oldu, diğer evladımla birlikte torunum ve damadım da gazi oldu. Evladım, çevresinde çok sevilen ve sayılan biriydi. Vatan sağ olsun. Bizim vatanımız bir tane var. Elbette şehit de vereceğiz gazi de. Ama vatanımıza sahip çıkacağız. Vatansız millet olmaz, milletsiz de vatan olmaz. Bu hainliği yapanlara bu dünyada devlet hesap soracak, ahirette de Allah soracak. Biz hem bu dünyada hem de ahirette bunların cezalandırılacağını biliyoruz. Bu şekilde kendimizi avutuyoruz. Allah hükümetimizden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Milletvekilimiz Ramazan Can her zaman yanımızda oldu."