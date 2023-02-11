Elbistan’da 3 yağmacı tutuklandı

Elbistan ilçesinde depremin yaraları sarılırken yağmacılar ise iş başındaydı. Kızılcoba Mahallesi ve millet bahçesi etrafında ev ve iş yerlerini yağmalayan 2'si kişi yabancı uyruklu biri Türk 3 yağmacı vatandaşlar tarafından yakalandı. Polise teslim edilen M.E, M.A ve .H.Y'nin araçlarında yapılan aramalarda 7 bin 300 lira nakit para, 13 cep telefonu, 8 kol saati, 3 bilgisayar, 3 tablet, bir kuru sıkı tabanca, 14 şişe içki, 3 karton sigara, 16 tespih, 3 adet farklı araçlara ait otomobil anahtarı, 122 fişek, çeşitli narkotik maddeler ile farklı kişiler adına düzenlenmiş pasaportlar ele geçirildi. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 3 yağmacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.