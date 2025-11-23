Elche - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga 13. Hafta

Dünya Kupası elemelerinin ardından takımlarına dönen yetenekli isimler ligde mücadeleyi sürdürüyor. La Liga'da şampiyonluğun en iddialı adayların Real Madrid, Elche karşısında puan alarak Barcelona'nın yerini almak istiyor. İşte, Elche - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı:
İspanya La Liga 13. hafta mücadelesindeki Elche Real Madrid maçı bugün oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.
Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada heyecan dorukta.
Son günlerin formda ismi milli yıldız Arda Güler teknik adamın radarındaki yerini koruyor. Buna göre genç yeteneğin maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Elche: Dituro, Nunez, Affengruber, Chust, Pedrosa, Aguado, Febas, Mendoza, Josan, Mir, Rodriguez
Real Madrid: Courtois, Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe