Elektriğin çarptığı demir ustası hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesinde bir inşaatta demir ustası olarak çalışan 20 yaşındaki Özgur Akkaya 10 Ocak tarihinde meydana gelen iş kazasında, elinde bulunan demir şişini bulunduğu inşaatın damına çektiği sırada demir şişinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik çarpmıştı.

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Akkaya, İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Akkaya, burada kalbinin durması üzerine yapılan müdahalelerden sonra yeniden hayata döndürülerek ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edilmişti. Yaklaşık 1 aydır ilçedeki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Demir ustası Özgur Akkaya'nın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.