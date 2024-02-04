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Giriş Tarihi: 4.2.2024 17:50 Son Güncelleme: 4.2.2024 17:54

Elektriğin çarptığı demir ustası hayatını kaybetti

Mardin Kızıltepe ilçesinde geçtiğimiz ay elindeki demir şişinin yüksek gerilim teline temas etmesi sonucu elektrik çarpmasından ağır yaralanan demir ustası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Elektriğin çarptığı demir ustası hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesinde bir inşaatta demir ustası olarak çalışan 20 yaşındaki Özgur Akkaya 10 Ocak tarihinde meydana gelen iş kazasında, elinde bulunan demir şişini bulunduğu inşaatın damına çektiği sırada demir şişinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik çarpmıştı.
Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Akkaya, İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Akkaya, burada kalbinin durması üzerine yapılan müdahalelerden sonra yeniden hayata döndürülerek ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edilmişti. Yaklaşık 1 aydır ilçedeki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Demir ustası Özgur Akkaya'nın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Elektriğin çarptığı demir ustası hayatını kaybetti
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