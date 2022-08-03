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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Elektrik 4 can aldı

Elektrik 4 can aldı
Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen elektrik kaynaklı kazalar nedeniyle akıma kapılan 4 kişi hayatını kaybetti. Antalya'nın Alanya ilçesinde iskelede demirli bulunan arkadaşının teknesine bakım yapmak isteyen 54 yaşındaki Ahmet Diremsiz, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Dengesini kaybederek denize düşen Diremsiz, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Diremsiz, kurtarılamadı. Düzce'de merkeze bağlı Akınlar Mahallesi'nde otel işleten Suat Öztürk, tesiste kullanılan jeneratördeki arızayı gidermek isterken akıma kapıldı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Öztürk, hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama yaptığı tarlada elektrik akımına kapılan Halil Polat (45), ağır yaralandı. Polat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ailesiyle tatil için Malatya'ya gelen 13 yaşındaki Ays Taha Duman elektrik direğine teması sonucu henüz bilinmeyen nedenle akıma kapıldı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşama veda etti. AA

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Elektrik 4 can aldı
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