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Giriş Tarihi: 19.4.2022 15:46 Son Güncelleme: 19.4.2022 16:23

Elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki genç öldü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki genç öldü

Manisa’da yaş sebze meyve işletmemesindeki elektrik arızasına elektrikçi babası İbrahim Sözüer ile birlikte müdahale eden 19 yaşındaki Mustafa Yiğit Sözüer elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda elektrikçi babası İbrahim Sözüer ile birlikte yaş sebze meyve işletmesindeki elektrik arızasına müdahale eden 19 yaşındaki Mustafa Yiğit Sözüer elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sözüer, Alaşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde 10 günden bu yana tedavi gören genç yaşam savaşını kaybetti. Talihsiz gencin ölümü yakınlarını yasa boğdu.

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Elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki genç öldü
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