Elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti

Bodrum Umurca Mahallesi Artemis Caddesi'nde sabah saatlerinde bir ikamette arkadaşlarıyla birlikte yaşayan 37 yaşındaki Ömer Çelik, elektrik kabloları ile uğraştığı sırada akımına kapıldı. Gürültüyü duyan arkadaşı, Çelik'i sürükleyerek bahçeye toprağa çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerinden sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.