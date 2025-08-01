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Giriş Tarihi: 1.8.2025 12:58 Son Güncelleme: 1.8.2025 12:59

Elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti

Bodrum’da evindeki elektrik kablolarıyla uğraşan Ömer Çelik, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti

Bodrum Umurca Mahallesi Artemis Caddesi'nde sabah saatlerinde bir ikamette arkadaşlarıyla birlikte yaşayan 37 yaşındaki Ömer Çelik, elektrik kabloları ile uğraştığı sırada akımına kapıldı. Gürültüyü duyan arkadaşı, Çelik'i sürükleyerek bahçeye toprağa çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerinden sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti
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