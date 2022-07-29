Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü

Adana'da villa inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Suriye uyruklu Abdülkadir Hamşo, demir kalıpları söktüğü sırada yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi.

AKIMA KAPILDI

Olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası Suriyeli kalıp işçisi Abdulkadir Hamşo, kalıp işi yaptığı inşaata giderek çalışmaya başladı. İnşaatın damına çıkarak kalıpları söken Hamşo, o sırada üzerinden geçen elektrik hattının tellerinden dolayı akıma kapıldı. Hamşo'nun çalışma arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi halan Hamşo'nun yakınları ve arkadaşları koşarak olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. İşlemlerin ardından Abdulkadir Hamşo'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Hamşo'nun cenazesi Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi.