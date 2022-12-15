Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Hatay'ın Dörtyol'un Özerli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir fabrikanın çatısını onarmak için çatıya çıkan Cüneyt Kambur, çatıda kaynak yapmaya başladı.
Kaynak yaparken bir anda elektrik akımına kapılan 24 yaşındaki işçinin elektrik akımına kapıldığını gören arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Fabrikaya gelen 112 acil ekipleri yaptıkları kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çatıda kaynak yaparken elektrik akımına katılıp hayatını kaybeden Cüneyt Kambur'un cenazesi yapılan otopsi sonrasında Reyhanlı Asri mezarlığında toprağa verildi.