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Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:44 Son Güncelleme: 15.12.2022 10:53

Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Hatay’da bir fabrikanın çatısında kaynak yapan işçi elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Hatay'ın Dörtyol'un Özerli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir fabrikanın çatısını onarmak için çatıya çıkan Cüneyt Kambur, çatıda kaynak yapmaya başladı.

Kaynak yaparken bir anda elektrik akımına kapılan 24 yaşındaki işçinin elektrik akımına kapıldığını gören arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Fabrikaya gelen 112 acil ekipleri yaptıkları kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çatıda kaynak yaparken elektrik akımına katılıp hayatını kaybeden Cüneyt Kambur'un cenazesi yapılan otopsi sonrasında Reyhanlı Asri mezarlığında toprağa verildi.

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Elektrik akımına kapılan işçi öldü
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