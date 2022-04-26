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Giriş Tarihi: 26.4.2022 14:13 Son Güncelleme: 26.4.2022 14:21

Elektrik akımına kapılan kişi toprağa verildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Elektrik akımına kapılan kişi toprağa verildi

Şanlıurfa'da elektrik direğinde çalıştığı esnada akıma kapılan adam yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesine bağlı kırsal Kalemlik Mahallesi meydana gelen olayda, elektrik direğinde çalışma yaptığı esnada elektrik akımına kapılan Mehmet D (48), akıma kapılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düştü. Durumu fark eden çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden sağlık birimleri, yaptığı ilk yardım sonucu Mehmet D'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet D'nin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinden sonra yakınları tarafından toprağa verildi.

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Elektrik akımına kapılan kişi toprağa verildi
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