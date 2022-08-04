Elektrik akımına kapılan Taha, doğum gününde toprağa verildi

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Gözyaşlarıyla oğlunu toprağa veren Kamuran Önder Duman, "Oğlum hastaneye götürüldükten sonra ekip gelerek, direkteki arızalı olan 'fincan' adı verilen izolatörleri değişiyor. Bir izolatöre, bir can gitti. Oğlum olay sırasında 4 arkadaşıyla oyun oynuyor. Oğlumun akıma kapıldığı sırada diğer çocuklar da tutunsa belki hepsini kaybedebilirdik" dedi.