Elektrik akımına kapılan Taha, doğum gününde toprağa verildi

Malatya'nın Akçadağ İlçesinde, aydınlatma direğinin çevresinde oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan Taha Duman, 14'üncü yaş gününde toprağa verildi.
Kars'tan ailesiyle tatil için Malatya'ya gelen Taha Duman, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada elektrik direğinin yanında kirpi gördü. Kirpiye bakarken eliyle direğe dokunan Taha, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Gözyaşlarıyla oğlunu toprağa veren Kamuran Önder Duman, "Oğlum hastaneye götürüldükten sonra ekip gelerek, direkteki arızalı olan 'fincan' adı verilen izolatörleri değişiyor. Bir izolatöre, bir can gitti. Oğlum olay sırasında 4 arkadaşıyla oyun oynuyor. Oğlumun akıma kapıldığı sırada diğer çocuklar da tutunsa belki hepsini kaybedebilirdik" dedi.
'DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ TOPRAK ATTIK'
Olay sırasında Kars'ta olduğunu, haber verilmesiyle Malatya'ya geldiğini anlatan acılı baba Duman, "Geldiğimde evladımın vefat ettiğini öğrendim. Buraya geldiğimde, evladımın doğum gününü kutlayacaktım. Doğum gününde evladımı toprağa verdim. Doğum günü hediyesi olarak oğlumun üzerine toprak attım" şeklinde konuştu. Öte yandan Taha Duman'ın ölümü ile ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığı öğrenildi.