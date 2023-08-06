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Giriş Tarihi: 6.8.2023 14:50 Son Güncelleme: 6.8.2023 15:18

Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Balıkesir'de bir fabrikada çalıştığı esnada elektrik akımına kapılan 34 yaşındaki Zafer Karaduman hayatını kaybetti bir kişi hayatını kaybetti.

AHMET TÜRKMEN AHMET TÜRKMEN
Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma'nın Gönen ilçesinde elektrik tadilat faaliyetleri yürüten bir şirketin ortaklarından olan evli ve 2 çocuk babası Zafer Karaduman (34) Bandırma'da merkezde bulunan fabrikaya gelerek burada çalıştığı esnada elektrik akımına kapılarak iş kazası geçirdi. Olay yerine çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Zafer Karaduman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, iş kazasının yaşandığı yeri incelerken, cenaze kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
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