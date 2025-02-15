Elektrik akımından hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre olay ilçenin Pehlivanlar Mahallesi Muzaffer Çelik Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddialara göre, cam balkona sineklik takmak amacıyla bina girişinden 4.'üncü kattaki dairenin balkon kısmına ip ile demir malzeme çekerken demir malzemenin yüksek gerilim hattına değmesi sonucunda Resul Sarıöz isimli işçiye elektrik çarptı.

Olayın duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Elektrik çarpması sonucu olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Sarıöz daha sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarıöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan hayatını kaybeden Resul Sarıöz'ün evli ve 3 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi. Meydana gelen olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.