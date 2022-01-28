Elektrik arızasına giden ekip, trafo patlamasından son anda kurtuldu

Çorum'da yıkılan elektrik direkleri ve zarar gören yüksek gerilim hatlarını onararak enerji iletiminin aksamasını sağlamak için canla görev yapan elektrik şirketi çalışanları, trafodaki arızaya müdahale edecekleri sırada büyük tehlike atlattı. Kırsal alanda bulunan ve bir çok köyün elektrik dağıtımının yapıldığı trafodaki arızayı gidermeye giden elektrik arıza ekibi, bir metreyi bulan karda bölgeyle ulaştı.

PATLAMADAN SON ANDA KURTULDULAR

Elektrik arıza ekibindeki iki personelin trafo indirme merkezine girmelerine sadece bir kaç adım kala trafoda patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle patlayan trafo binası içerisinde alev topu oluştu. Patlamanın ardından binaya giren arıza kısa sürede arızayı onararak köylere elektrik akışını sağladı.