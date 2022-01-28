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Giriş Tarihi: 28.1.2022 15:50 Son Güncelleme: 28.1.2022 15:56

Elektrik arızasına giden ekip, trafo patlamasından son anda kurtuldu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Elektrik arızasına giden ekip, trafo patlamasından son anda kurtuldu

Çetin kış şartlarının yaşandığı Çorum'da bölgede görev yapan elektrik arıza ekibinin kesintiyi gidermek için gittikleri trafoda patlama oldu. Ekip, trafo binasına girmelerine bir kaç adım kala meydana gelen patlamadan kıl payı kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çorum'da yıkılan elektrik direkleri ve zarar gören yüksek gerilim hatlarını onararak enerji iletiminin aksamasını sağlamak için canla görev yapan elektrik şirketi çalışanları, trafodaki arızaya müdahale edecekleri sırada büyük tehlike atlattı. Kırsal alanda bulunan ve bir çok köyün elektrik dağıtımının yapıldığı trafodaki arızayı gidermeye giden elektrik arıza ekibi, bir metreyi bulan karda bölgeyle ulaştı.

PATLAMADAN SON ANDA KURTULDULAR

Elektrik arıza ekibindeki iki personelin trafo indirme merkezine girmelerine sadece bir kaç adım kala trafoda patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle patlayan trafo binası içerisinde alev topu oluştu. Patlamanın ardından binaya giren arıza kısa sürede arızayı onararak köylere elektrik akışını sağladı.

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Elektrik arızasına giden ekip, trafo patlamasından son anda kurtuldu
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