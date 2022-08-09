Elektrik direği leyleklere hediye edildi

İlçeye bağlı Kırkkuyu Mahallesinde bulunan beton elektrik direğine her yıl leylekler tarafından yuva yapılıyor. Ancak leylekler zaman zaman elektrik tellerine takılarak zarar görebiliyordu. Bunun önüne geçebilmek adına MEDAŞ Kulu İşletme ekipleri direğe gelen elektrik kablolarını etkisiz hale getirdi. Böylelikle leyleklerin telef olma ve yaralanma riskleri ortadan kalkarak, elektrik direği leyleklere tahsis edilmiş oldu.

Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ yaptığı paylaşımında, "MEDAŞ Kulu İşletme Mühendisliği nezdinde MEDAŞ arıza ekibi Türkiye'mize, dünyaya örnek bir uygulamaya imzayı atmıştır. Direklerinden birisinde leylek yuvası bulunmaktaydı. Bu leylek yuvası hem işletme adına, hem de leyleklerin can güvenliği adına tehlike arz etmekteydi. MEDAŞ bu yuvanın olduğu direkteki tüm enerji kablolarını keserek direği tamamen enerjisiz bırakarak bu direği leyleklere hediye etti. Emeği geçenlere şükranlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız" dedi.