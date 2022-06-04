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Giriş Tarihi: 4.6.2022 12:18 Son Güncelleme: 4.6.2022 13:15

Elektrik direğindeki akıma kapılarak yaşamını yitirdi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Elektrik direğindeki akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Adana’da elektrik direğine tırmanan 26 yaşındaki Şehmuz G. akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Adana'da elektrik direğine tırmanan 26 yaşındaki Şehmuz G., akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden genç adamın cebinden kerpeten çıkması dikkatlerden kaçmadı.

DİREĞE TIRMANDI

Olay, 29 Mayıs günü saat 05.00 sıralarında Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmuz G., yol kenarındaki elektrik direğine tırmandı. Bir süre sonra akıma kapılan genç adam, metrelerce yükseklikten yere düştü. Elektrik direğindeki patlama seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CEBİNDEN KERPETEN ÇIKTI

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı genç adam ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şehmuz G., doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Öte yandan genç adamın cebinden kerpeten çıkması dikkat çekti. Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Güven'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

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Elektrik direğindeki akıma kapılarak yaşamını yitirdi
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