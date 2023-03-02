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Giriş Tarihi: 2.3.2023 19:05 Son Güncelleme: 2.3.2023 19:15

Elektrik direğine çarpan kurye hayatını kaybetti

Beylikdüzü’nde bir siteye sipariş götüren yabancı uyruklu motosikletli restoran kuryesi Ali K., virajı alamayarak elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Elektrik direğine çarpan kurye hayatını kaybetti

Kuryenin siparişi yetiştirmek için hız yaparak karıştığı olay saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Liman Yolu Caddesi'nde yaşandı. Bir restorana ait yabancı uyruklu Ali K., isimli motosikletli kurye, sipariş götürmek için seyrederken sokağa girmek istedi. Kurye motosikletin hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarparak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurye olay yerinde hayatını kaybetti. Kuryenin cenazesi morga kaldırıldı.

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Elektrik direğine çarpan kurye hayatını kaybetti
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