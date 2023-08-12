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Giriş Tarihi: 12.8.2023 16:40 Son Güncelleme: 12.8.2023 16:45

Elektrik direğine çıkan işçi akıma kapılıp hayatını kaybetti

Adana’da bir eve elektrik bağlamak için elektrik direğine çıkan işçi Murat Şahin, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Elektrik direğine çıkan işçi akıma kapılıp hayatını kaybetti

Adana'da bir eve elektrik bağlamak için elektrik direğine çıkan işçi Murat Şahin, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

ELEKTRİK BAĞLARKEN

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi 12202 sokakta meydana geldi. Elektrik işçisi Murat Şahin, bir eve elektrik bağlamak için sokakta bulunan elektrik direğine çıktı. Akıma kapılan Şahin, elektrik direğinde asılı kaldı. Şahin'i görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, elektriğin kesilmesinin ardından Şahin'i direkten indirdi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Şahin'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

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Elektrik direğine çıkan işçi akıma kapılıp hayatını kaybetti
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