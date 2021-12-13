Elektrik direğine tırmanan genç akıma kapılıp öldü

Olay Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Zont, arkadaşı L.K. ile sohbet ettiği sırada "Ben bu direğe tırmanırım tek elle tutsam bile beni çarpmaz" diyerek direğe tırmandı. Direğe tırmanan genç telleri değdiği an akıma kapıldı ve yere düştü. Zont'un yanındaki arkadaşı L.K durumu ağabeyine bildirdi.

Hüseyin, ağabeyi tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, cinayet masası ekipleri, Hüseyin Zont'un yanında bulunan arkadaşı L.K'nın ifadesi almak üzere emniyete götürdü.