Haberler Yaşam Haberleri Elektrik direğine tırmanan genç akıma kapılıp öldü
Giriş Tarihi: 13.12.2021 12:28 Son Güncelleme: 13.12.2021 13:01

Elektrik direğine tırmanan genç akıma kapılıp öldü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Elektrik direğine tırmanan genç akıma kapılıp öldü

Adana’da 17 yaşındaki Hüseyin Zont, bir parkın elektrik direğine çıktığı sırada akıma kapılıp hayatını kaybetti. Alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin Zont’un arkadaşına  “Ben bu direğe tırmanırım tek elle de tutsam beni çarpmaz” dediği öğrenildi.

Olay Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Zont, arkadaşı L.K. ile sohbet ettiği sırada "Ben bu direğe tırmanırım tek elle tutsam bile beni çarpmaz" diyerek direğe tırmandı. Direğe tırmanan genç telleri değdiği an akıma kapıldı ve yere düştü. Zont'un yanındaki arkadaşı L.K durumu ağabeyine bildirdi.

Hüseyin, ağabeyi tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, cinayet masası ekipleri, Hüseyin Zont'un yanında bulunan arkadaşı L.K'nın ifadesi almak üzere emniyete götürdü.

EN ÇOK OKUNANLAR

14 yıl önce kâbuslar bitti büyük rüya gerçeğe döndü: Bolu Tüneli
Altın gram fiyatı PSİKOLOJİK BANDI KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 13 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası şok sözler! "Oyuna girmek istemedi"
SON DAKİKA | İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanlarının ifadeleri şoke etti
AK Parti'nin hazırladığı düzenlemenin detayları belli oldu! Stokçular için ağır cezalar geliyor
Son dakika: Ceyhun Fersoy gittiği mekanda saldırıya uğradı! Hastanelik olan oyuncu son halini paylaştı
HDP'nin İstanbul Kongresi'nden skandal görüntüler! Öcalan sloganlarıyla PKK marşı okuyup ant içtiler
SON DAKİKA: İBB'de yeni skandal! PKK'nın dağ kadrosundan sonra polisin şehit edildiği olaya karışan DHKP-C'li teröristi de işte aldılar
SON DAKİKA: Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi 17 aydır yükseliyor: Türkiye ekonomisi cari fazla verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Elektrik direğine tırmanan genç akıma kapılıp öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA