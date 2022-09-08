Elektrik faturası desteği nasıl alınır, başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir? 2022 elektrik tüketim desteği ne kadar, kaç TL?

Elektrik tüketim desteği yılın 12 ayı boyunca sürüyor. Yardıma muhtaç vatandaşlar, elektrik tüketim desteği nasıl alınır, elektrik tüketim desteği kimler yararlanabilir sorusunu yöneltiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek için elektrik tüketim desteği ne kadar, kaç TL soruları yöneltiliyor. Peki, elektrik desteği nasıl alınır? İşte detaylar