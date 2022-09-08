Elektrik faturası desteği nasıl alınır, başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir? 2022 elektrik tüketim desteği ne kadar, kaç TL?

Elektrik tüketim desteği yılın 12 ayı boyunca sürüyor. Yardıma muhtaç vatandaşlar, elektrik tüketim desteği nasıl alınır, elektrik tüketim desteği kimler yararlanabilir sorusunu yöneltiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek için elektrik tüketim desteği ne kadar, kaç TL soruları yöneltiliyor. Peki, elektrik desteği nasıl alınır? İşte detaylar
ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ KİMLER YARARLANABİLİR?
Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY),
Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır.
ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR?
Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;
1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,
3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,
4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,
5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir.
Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.
ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir. Düzenli sosyal yardım/2022 sayılı yasa kapsamında aylık almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanmaktadır.