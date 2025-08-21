Elektrik kablolarına takılan TIR aydınlatma direğini binaya yasladı

Olay, saat 23.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Nursema Sokak'ta yaşandı. Sokakta seyir halinde olan TIR'ın dorsesi, sarkan elektrik kablolarına takıldı. Çarpmanın ardından aydınlatma direği yan yatarak binaya yaslandı. Park halindeki bir otomobilde de küçük çaplı hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri güvenlik önlemi alırken, elektrik ekipleri kabloları onarmak için çalışma başlattı.

Mahalle sakinleri sokak arasından TIR'ın geçmemesi gerekirken sokakta kablolara takılan TIR'ın aydınlatma direğini yan yatırdığını ve sokakta büyük tehlike yaşattığını söylediler. TIR'ın yaşattığı korku dolu anlar nedeniyle sokakta büyük tehlike atlatıldığını insanların üzerine gelmemesinin büyük bir felaketi önlediğini kaydettiler.