Elektrik kablolarını çalan hırsız yakalandı

İstanbul'da bir kişi; Arnavutköy İlçesi'ne bağlı olan Merkez Mahallesi'nde yer alan inşaat halindeki bir iş yerinden 203 bin lira değerinde ve 78 metre uzunluğunda elektrik kablosu çaldı. Kısa süre içerisinde açık kimliği tespit edilen S.B. isimli hırsız, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yedi farklı suçtan toplamda 11 suç kaydı bulunan hırsız "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.