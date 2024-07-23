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Giriş Tarihi: 23.7.2024 16:50

Elektrik kablosu tarlayı küle çevirdi

Bolu’da buğday tarlasının dibinde bulunan elektrik direğinden kopan kablo, tarlayı küle çevirdi. Yangın nedeniyle buğday tarlasının yaklaşık 1 buçuk dönümlük kısmı küle döndü.

İHA
Elektrik kablosu tarlayı küle çevirdi

Yangın, Ağaççılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buğday tarlasının kenarında bulunan elektrik direğinden kablo koptu. Kopan kablodan çıkan kıvılcımlar buğday tarlasında yangına neden oldu.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Tarlada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Tarladan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

TARLANIN 1 BUÇUK DÖNÜMLÜK KISMI KÜLE DÖNDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlere kısa süre içerisinde müdahale edildi. Yangın nedeniyle buğday tarlasının yaklaşık 1 buçuk dönümlük kısmı küle döndü.

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Elektrik kablosu tarlayı küle çevirdi
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