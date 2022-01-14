Elektrik kesmeye gelen görevlileri darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar

İstanbul Emniyeti; Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi'nde bir adreste elektrik kesme işlemi gerçekleştirmek üzere adrese gelen elektrik şirketi personeli K.C. (33) ve R.G.Ü.'nin (34) 4 kişi tarafından darp edilmesi üzerine harekete geçti. İddialara göre saldırganlar; görevlilerin ellerindeki ölçüm cihazını da kırdı. Olayın yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucu bahse konu olayı Ş.U. (56), F.U. (33), T.U. (24) ve Ö.U. (23) isimli 4 kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler "Kasten Yaralama" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.